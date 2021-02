Actriz Shailene Woodley y Aaron Rodgers se comprometieron

Shailene Woodley, actriz de la cinta Bajo la misma estrella, reveló públicamente su compromiso con Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Green Bay Packers.

Durante una entrevista en el programa The tonigh show starring Jimmy Fallon, el lunes 22 de febrero, la celebridad de 29 años confirmó la noticia.

La estrella, quien fue nominada a un premio Emmy por su papel en la serie Big little lies, dijo que no era algo nuevo para ambos porque se comprometieron hace un tiempo. Solo faltaba el anuncio público.

“Estamos comprometidos. Pero para nosotros, no es una noticia nueva. Ya sabes, así que es un poco gracioso. Todo el mundo en este momento se está volviendo loco y pensamos, ‘Sí, hemos estado comprometidos’”, dijo la actriz.

“Nos conocimos durante este momento loco. Todos los estadios estaban cerrados, así que todavía no he ido a un partido de fútbol. Realmente no crecí con los deportes”, agregó la joven sobre si ha visto al deportista jugar.

Aaron Rodgers adelantó noticia

Durante una conferencia, a inicios del mes de febrero, Aaron Rodgers reveló que estaba comprometido. Sin embargo, no confirmó que era con Shailene Woodley.

“2020 fue definitivamente un año loco, lleno de muchos cambios, crecimiento, algunos momentos increíbles y memorables. 180 días seguidos en los que me rasparon los pelos de la nariz, jugando para muy pocos fanáticos o sin fanáticos durante toda la temporada. Me comprometí y jugué el mejor fútbol de mi carrera”, dijo en aquella ocasión.

