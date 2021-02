Yo soy Chile: ‘José Feliciano’ peruano cuenta cómo conoció al original

El pasado domingo 21 de febrero, el ’José Feliciano’ peruano cantó “Paso la vida pensando” en Yo soy Chile y conmovió a todos los integrantes del jurado. Luego de la presentación, Myriam Hernández le consultó al imitador, Sebastián Landa, si había tenido la oportunidad de encontrarse con el artista original y éste respondió afirmativamente.

“¿Ustedes han tenido la ocasión de conocerse? ¿Él te ha escuchado cantar?”, preguntó la intérprete de “Huele a peligro”, quien anteriormente calificó de perfecta la imitación de Landa.

Ante dicha interrogante, el imitador de José Feliciano detalló en Yo soy Chile cómo fue la primera vez que estuvo cara a cara con el reconocido cantautor puertorriqueño, creador de éxitos como “Ay, cariño” o “Me has echado al olvido”.

“Bueno, él me dijo que me había escuchado, pero yo no le he cantado en vivo. Estuve con él en 2013, conversando, muy humilde y muy querido conmigo, pudimos tomarnos una foto rápido, pero me dijo muchas palabras bonitas, que estaba orgulloso de que mi imitación sea con respeto siempre”, relató.

Cabe precisar que Sebastián Landa, imitador peruano de José Feliciano, se perfila como uno de los concursantes favoritos para ganar la segunda temporada de Yo soy Chile.

Yo soy Chile: Myriam Hernández elogia al ’José Feliciano’ peruano

Myriam Hernández llenó de halagos al ’José Feliciano’ peruano en Yo soy Chile después de escucharlo interpretar el tema “Por qué te tengo que olvidar”.

“Realmente tengo que felicitarte. Qué sorprendente tu presentación, qué exactitud de color de voz, de fraseo... No me cabe la menor duda (que es José Feliciano), parece que estuviera escuchando una presentación de José Feliciano”, manifestó la cantante chilena.

