Robotín denuncia que impostor se hace pasar por él para promocionar shows

Robotín, el nuevo integrante de El reventonazo de la chola, denunció que un hombre realiza shows de entretenimiento en las calles haciéndose pasar por él, junto a un payaso llamado Lentejita, para conseguir mayor llegada al público, lo cual ha generado indignación entre sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Alan Castillo expresó sentirse muy incómodo, pero no tanto por la suplantación en sí, sino porque las presentaciones que lleva a cabo el impostor son groseras y, por tanto, no aptas para un público menor de edad.

“Todos tenemos derecho a trabajar y se entiende, pero con ingenio y no así. Solo me da cólera que hagan creer que soy yo y maten la ilusión de un niño. En fin, Dios los bendiga amigos”, aseveró el popular Robotín, quien recibió ayuda de Magaly Medina y Rafael Fernández para poder salir adelante durante la pandemia.

Impostor suplanta a Robotín en la calle

Al enterarse de esta lamentable situación, los seguidores del artista le enviaron alentadores mensajes mediante las redes sociales. “Eres único amigo Robotín. El que quiere dañar tu imagen solo se daña así mismo”, “El colmo que entre colegas no haya respeto y compañerismo. Robotín, tú eres único e incomparable”, “No dejes que eso te afecte, recibe con responsabilidad el apoyo que te están dando y a dar lo mejor de ti”, fueron algunos de los comentarios.

Robotín quedó endeudado por la pandemia

En una entrevista exclusiva con Magaly TV, la firme, Alan Castillo ’Robotín’ confesó que se endeudó gravemente por la pandemia, ya que tuvo que clausurar su restaurante de comida rápida.

“Abrí Robotín Burguer, lamentablemente no me fue bien, tuve que cerrar y fue complicado por lo que pasa en la pandemia. Me quedé endeudado con un préstamo, algo de 3.000 soles”, precisó.

