Rebeca Escribens se disculpa con Rosángela Espinoza tras discusión en EEG

El pasado lunes 22 de febrero, Rosángela Espinoza se molestó con Rebeca Escribens por la actitud que tomó la conductora al calificar su participación en el reto de tiktokers de Esto es guerra. Tras este lamentable incidente, la presentadora decidió pronunciarse a través de las pantallas de su programa, América Espectáculos.

Escribens le pidió disculpas a la popular ’Chica selfie’ por haber dado su voto cuando estaba distraída por todo lo que ocurría en su hogar durante la competencia en EEG 2021.

“Sé el trabajo infinito que hacen (en Esto es guerra) para llevar a cabo un concurso, cuidan cada detalle y son muy selectivos al elegir a los jurados para estos realities; sin embargo, Rosángela, lamento no haber cubierto tus expectativas, te ofrezco disculpas porque estaba bastante alboratada... Tenía a toda la familia alborotada al costado. Te ofrezco disculpas por la distracción que es un poco lo que me caracteriza”, detalló.

Sin embargo, Rebeca Escribens, quien hace días protagonizó una hilarante escena con Johanna San Miguel, remarcó que Luciana Fuster fue superior a Rosángela Espinoza en muchos aspectos. “Lo único que me queda es rectificar mi voto por Luciana Fuster, porque me pareció que tuvo más sensualidad, más brillo, mejor desenvolvimiento”, precisó la conductora de América Espectáculos.

¿Por qué pelearon Rebeca Escribens y Rosángela Espinoza?

La discusión entre Rebeca Escribens y Rosángela Espinoza se originó cuando la conductora dio como ganadora en el reto de tiktokers a Luciana Fuster.

Al verse imposibilitada de declarar un empate, Escribens dijo “Ahora qué hago, tengo acá a mi marido. Ya, Luciana Fuster”. A su turno, la ’Chica selfie’ acotó “Me parece increíble cómo Rebeca puede hacer eso, no está siendo profesional. Por eso no me interesa este concurso. Además, no es tiktoker para que venga a ser jurado. No me gusta que me tomen el pelo y me falten el respeto de esa manera”.

