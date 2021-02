Michelle Soifer recordó sus inicios en Alma Bella: Aprendí a cantar y bailar

Tras el lanzamiento de su canción titulada “La nena”, Michelle Soifer se presentó en el set de En boca de todos para promocionar su tema musical.

La joven cantante conversó con los panelistas del programa, este martes 23 de febrero, sobre sus nuevos proyectos y futuro en esta industria.

En un momento de la charla, recordó sus inicios como integrante de la orquesta de cumbia Alma Bella.

“Para mí, fue difícil al inicio porque yo venía de ser de la Iglesia mormona y ahora soy cristiana, pero debo reconocer que fue la mejor decisión que tomé”, dijo la exintegrante de Esto es guerra.

“Me dio la oportunidad de aprender a cantar y bailar a la vez, tener la oportunidad de pararme en un escenario con miles de personas”, agregó la cantante.

En un momento de la conversión, reveló extrañar el calor de sus seguidores tras cada presentación en la agrupación peruana.

“(Alma Bella) Me permitió tener esa cercanía con el público que hoy en día extraño y todos los artistas extrañamos los conciertos, los shows”, expresó Soifer.

La joven cantante está enfocada en sus proyectos musicales. Foto: Michelle Soifer/Instagram

Michelle Soifer en nueva novela

El último domingo, la joven artista visitó a Mathías Brivio en su programa para hablar sobre el estreno de “La nena”.

Durante su plática con el presentador de televisión, reveló que será parte de una producción televisiva nacional.

“Estoy grabando música, ensayando mis bailes… Acabo de terminar de grabar una novela que saldrá muy pronto. No me vayan a criticar mi actuación, ojalá que les guste. He tenido la oportunidad de compartir con dos actrices internacionales buenísimas, y he aprendido mucho. Mi personaje no es mala, sino que le toca vivir una vida difícil”, contó.

