Michelle Soifer estaría en la novela Junta de vecinos con Cynthia Klitbo

¡Nuevos retos! no cabe duda de que la carrera artística de Michelle Soifer sigue en ascenso. Esta vez, la cantante dejó entrever que sería parte del elenco de la novela Junta de vecinos, de ProTV.

De ese modo, la cantante compartiría roles con destacados artistas nacionales e internacionales como la actriz mexicana Cynthia Klitbo y la actriz argentina Bárbara Torres, recordada por interpretar a ‘Excelsa’ para la serie mexicana La familia P. Luche.

“Estoy grabando música, ensayando mis bailes… Acabo de terminar de grabar una novela que saldrá muy pronto. No me vayan a criticar mi actuación, ojalá que les guste. He tenido la oportunidad de compartir con dos actrices internacionales buenísimas, y he aprendido mucho. Mi personaje no es mala, sino que le toca vivir una vida difícil”, contó Michelle Soifer en el programa Más vale tarde.

Michelle Soifer crea challenge de su nuevo tema

El pasado domingo 21 de febrero, durante la emisión de Más vale tarde, la joven influencer reveló el nombre oficial del sencillo y mostró un adelanto del mismo. Tras ello, invitó a sus fans a que compartan el nuevo challenge que creó.

“Desde ya, empezamos con la ‘Nena Challenge’. Hagan su foto igual a la mía y etiquétenme”, escribió la cantante en sus redes sociales.

