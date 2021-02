Mario Irivarren afirma que perdió oportunidad de estar en EEG Puerto Rico

Hace unos días, Mario Irivarren mostró una desafiante actitud durante una intervención policial en Punta Hermosa, lo que ocasionó que perdiera varias oportunidades laborales. Entre ellas, la de participar en Esto es guerra Puerto Rico. Así lo confirmó el propio chico reality mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Y después de tener una de las peores semanas de mi vida, aquí estoy de vuelta. Después de haber recibido miles de insultos, haber sido suspendido de la radio, separado de Reebok y cancelada mi participación en el versus entre EEG de Perú y Puerto Rico (esa no se la sabían) siento, sin lugar a dudas, que he pagado las consecuencias de mis actos como corresponde, porque sí, actué mal, y cuando eso sucede, uno tiene que hacerse responsable y asumir”, señaló.

Mario Irivarren confirma que no estará en EEG Puerto Rico por desafiar a la PNP. Foto: Mario Irivarren/ Instagram

Mario Irivarren, quien pidió disculpas por su falta de respeto a la PNP, comentó que “errar es humano”, por lo que espera que sus actos no lo definan como una mala persona. “Yo sé perfectamente la clase de persona que soy, sé cuales son los principios y los valores que me definen y eso no lo cambia nada ni nadie”, aseveró.

“Las disculpas están dadas, las consecuencias de mis actos asumidas y la lección aprendida. Ahora, toca voltear la pagina y seguir adelante”, sentenció.

¿Por qué Mario Irivarren no está en Esto es guerra?

Mario Irivarren fue suspendido de Esto es guerra por haber participado, junto a Vania Bludau, en una reunión con varias personas en plena cuarentena por el coronavirus. Junto al chico reality, también sancionaron a Luana Barrón y Karen Dejo.

