Mario Hart brinda detalles sobre el estado de salud de Korina Rivadeneira

El último domingo, Korina Rivadeneira reveló en su Instagram que se encuentra enferma, por lo que tiene severos problemas para moverse. A raíz de estos comentarios, Mario Hart, su esposo, brindó declaraciones sobre el estado de salud de la modelo y actriz venezolana a través de las cámaras de América Espectáculos.

El capitán de ’los combatientes’ de Esto es guerra detalló que los malestares de su esposa son secuelas de un accidente de tránsito y una caída que sufrió hace algún tiempo.

“Tuvo un fin de semana complicado. Ella arrastra unas lesiones que tuvo en un accidente vehicular que no sé que tuvo en la columna, una caída fuerte también que le produjo ciertos rezagos y cada cierto tiempo sufre espasmos. Nos preocupamos porque prácticamente la inmoviliza, la pasa mal”, precisó.

Asimismo, Mario Hart, quien acaba de retomar su carrera musical, anunció que Korina Rivadeneira ya recibe tratamiento con un traumatólogo. “Ya empezó un tratamiento, pero esta semana tiene que estar en descanso para poder recuperarse al cien por ciento”, afirmó.

Korina Rivadeneira preocupada por su salud

A través de una de sus historias en Instagram, Korina Rivadeneira contó que estaba delicada de salud, lo cual preocupó enormemente a sus seguidores.

“Hoy (domingo) amanecí peor. Hace tres días ya con dolor fuerte de cuello, pensaba que era tortícolis, pero en definitiva es algo más fuerte. Hoy no me he podido mover. Desde hace 3 días amanezco peor cada mañana. Primero fue un lado del cuello, luego todo el cuello, dolores de cabeza, el dolor bajó a los hombros y espalda”, relató.

