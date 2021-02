Marcela Citterio: “La generación joven viene con otra fuerza”

Para la escritora de telenovelas, la argentina Marcela Citterio, destacar la fuerza de las mujeres en sus historias es algo que defiende en sus trabajos y lo que la ha definido desde los inicios de su carrera. Famosa por ser la creadora de grandes producciones como ‘Amor en custodia’ o ‘Patito feo’, Citterio acaba de estrenar a través de Telemundo Internacional su más reciente telenovela, ‘Corazón valiente’ (11:10 p.m.), en la cual las protagonistas son dos amigas que se vuelven a reencontrar después de años para trabajar juntas, mientras resuelven sus propios problemas. “Son dos mujeres que van luchándola desde lugares separados. Hay historias de amor como en toda novela, pero se destacan la amistad y la fuerza femenina”, dice.

¿Crees que una historia como ‘Corazón valiente’ es importante en este tiempo de tanta violencia contra la mujer?

Siempre me pregunto si hay más violencia o si ahora es más visible. Antes estaba dentro del terreno más normalizado, te podían gritar, pegar, poner los cuernos. Yo creo que por suerte esa normalidad ya no lo es más. La generación joven viene con otra fuerza, y a mí me gusta destacar esa fuerza de la mujer .

Marcela Citterio, autora de ‘Corazón valiente’. Foto: difusión

Siempre he creído en ella, por eso mis protagonistas no son ‘normales’. A mí me interesa contar historias de mujeres que tienen angelitos en el corazón, pero que le dan para adelante, que no esperan a ser protegidas, sino que protegen y quieren romper con conceptos de patriarcado, de no recibir golpes, de ser esas que mantienen la casa y luchan por su vida y la de sus hijos. Felizmente, Telemundo creyó en mí . Por otro lado, estas historias te distraen, te sumergen en otro mundo. Lo que está pasando en nuestros países es muy triste, pero ese rato viajas a otro lugar.

¿Alguna vez se sintió intimidada u obligada a escribir bajo ciertos parámetros?

Sí, pero dentro de todo tuve muchas libertades. Por allí costó que creyeran en algunas de mis historias, pero una vez que lo hicieron no estuve tan limitada. Ahora mismo estoy escribiendo un thriller erótico policial para Netflix muy interesante y no tengo límites de historia ni de producción.

¿Cuánto crees que ha afectado esta pandemia a la industria de la televisión?

En 2020 no se dañó tanto porque todavía vimos cosas que se hicieron el año anterior. Pero este 2021 se notará un poco más. Las plataformas felizmente volvieron a producir y están haciendo cosas interesantes, los canales también, pero los costos para las reglamentaciones nuevas para cuidarse y ante alguien que se enferma, reprogramar todo, te crea un problema de presupuesto sin lugar a dudas. No es sencillo.

¿Algún día se logrará el equilibrio y la paridad en la industria televisiva?

La mujer aún sigue relegada con menos directores, escritoras, productoras, hasta menos premios Nobel. Pero creo que ahora nos los van a empezar a dar. Creo en la generación nueva, soy muy optimista de que viene con mucha fuerza. Por eso me parece un buen momento para ‘Corazón valiente’, por todo lo que estamos consiguiendo y luchando como mujeres. Creo que no es solo es una palabra: ‘empoderamiento femenino’, es esa protección, eso de no quedarnos calladas ni acostumbrarnos a hacer lo que nos dicen, sino a luchar por lo que queremos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.