‘Julio Iglesias’ es eliminado de Yo soy Chile: “Fue una bonita experiencia”

Los concursantes peruanos están destacando en Yo soy chile, sin embargo, ‘Julio Iglesias’, tras haber deleitado gala a gala con sorprendentes presentaciones, fue eliminado de la competencia.

En una noche de eliminación, ‘Julio Iglesias’ se enfrentó a ‘Salvatore Adamo’ y, según mencionó el jurado, ningunos de los dos logró impresionar con su performance.

Ante esta observación, se decidió que ‘Salvatore Adamo’ continuaría en el concurso porque había enriquecido su personaje y hubo un notorio crecimiento en su imitación.

En cambio, ‘Julio Iglesias’, si bien tiene su personaje construido y la voz muy cercana a la original, esta vez no ofreció algo nuevo y no hubo una evolución en su presentación, según mencionó Myriam Hernández.

“Qué difícil tener que elegir entre uno y otro. La verdad ninguno hoy nos presentó una actuación sobresaliente, pero sí ‘Adamo’ sorteó algunas cosas (...). ‘Julio Iglesias’, al margen de que haces muy bien los gestos y la voz a veces se parece, no hubo una evolución”, explicó la cantante.

Tras ello, Roberto Pereda, quien encarna al cantante español, aseguró que se lleva una muy buena experiencia del programa.

“El señor ‘Salvatore’ muy bien, jugó su carta y ganó. Hay que ser hidalgos en reconocerlo. Me voy con una bonita experiencia porque la he pasado muy bien, se han portado muy bien conmigo, me han dado todas las facilidades y vamos a seguir trabajando”, expresó el imitador de Julio Iglesias tras ser eliminado.

“Seguiré trabajando para dejar el nombre del Perú en alto en otras competencias que vengan”, agregó.

