Luto en la salsa peruana. El cantante Josimar Fidel lamentó el fallecimiento de su compañero y miembro de su orquesta Jorge Muñoz, quien batalló contra la COVID-19 durante varios días.

Antes de que empeorara su salud, Josimar pudo comunicarse con él por última vez, por lo que recordó la conversación que tuvo en una publicación dedicada al músico.

“Adiós mi viejito Muñoz. Hace un par de días me dijeron q ya debíamos despedirnos y me costaba aceptarlo. Tú sabes que eso no fue una despedida. Quedamos en que este iba a ser nuestro año y prometiste que llegarías a los 91, pero te fuiste... Dios necesitaba un ángel como tú allá arriba, y aunque me cueste aceptarlo, hoy sí debo decirte adiós”, escribió el cantante de salsa.

El músico fallecido también es padre del imitador de Ozuna de Yo soy, Toño Muñoz. El joven se despidió de su progenitor con un sentido mensaje, en el que describió toda su lucha por ayudar a su padre en la batalla contra la COVID-19. Estuvo buscando una cama UCI, sin embargo, no pudo obtenerla.

“Luchamos hasta el final, papá, cargué balones de oxígeno como si no pesaran, corrí de un lado a otro buscándote medicinas, gasté todos mis ahorros sin importarme nada, solo con tal de verte bien y sonriendo como siempre. Buscamos hospitalizarte en varias ocasiones y ahora entiendo por qué no se daba, la voluntad de Dios era llevarte a su lado, pero desde la casa y no sufriendo en un hospital entubado y solo, sin mí a tu lado. Te amo mucho, papito, gracias por todo lo que diste e hiciste por mí”, fueron las palabras de Toño Muñoz, el llamado ‘Ozuna peruano’.

