Imitador de Ozuna en Yo soy se despide de su papá: Gracias por las enseñanzas

A través de sus redes sociales, Toño Muñoz (Ozuna) compartió un sentido mensaje de despedida a su padre Jorge Muñoz, quien era exanimador de la orquesta Hey Hey Camagüey y Josimar y su Yambú.

El imitador de Ozuna estuvo durante varios días buscando una cama UCI para su progenitor. Lamentablemente, la noche del lunes 22 de enero el músico falleció debido a complicaciones en su salud por el coronavirus.

“Mi papá ya está tranquilo en el cielo, ya está feliz, ya puede ver, ya no tiene más enfermedades que lo fastidien, ya puede abrazar a sus padres que tanto amaba, ya está descansando en paz”, escribió el joven en Facebook.

“Gracias por tantas enseñanzas, por tanto amor que me diste, por ser el mejor papá del mundo, porque a pesar de la ceguera que tenías seguiste trabajando para darme una buena educación”, agregó Toño Muñoz.

El imitador recordó la lucha de su familia para conseguir una cama UCI o implementos de salud. “Luchamos hasta el final papá. Cargué balones de oxígeno como si no pesaran, corrí de un lado a otro buscándote medicinas, gasté todos mis ahorros sin importarme nada solo con tal de verte bien”, expresó.

“Te amo mucho papito, gracias por absolutamente todo lo que diste e hiciste por mí”, fue lo último que escribió en su post.

Imitador triste por muerte de su padre. Foto: captura/Facebook

Josimar se despide su Jorge Muñoz

El salsero Josimar Fidel lamentó el fallecimiento de su colega, miembro de su agrupación musical.

“Adiós mi viejito Muñoz. Hace un par de días me dijeron q ya debíamos despedirnos y me costaba aceptarlo. Tú sabes que eso no fue una despedida. Quedamos en que este iba a ser nuestro año y prometiste que llegarías a los 91, pero te fuiste”, lamentó el cantante.

