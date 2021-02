EEG: Johanna regaña a su equipo por varias derrotas ante ‘Los combatientes’

¡Les jala las orejas! Johanna San Miguel fue enfática en pedirle a su equipo que no se relaje durante las competencias, pues en varias oportunidades han sido derrotados por ‘Los combatientes’.

Al inicio de la edición de este 22 de febrero en Esto es guerra, la conductora celebró que ‘Los guerreros’ hayan logrado acumular más de 1.000 puntos la semana pasada, sin embargo, regañó a su equipo por dejarse vencer en los juegos constantemente.

“Les voy a decir a ustedes (’Los guerreros’) que recuerden muy claro que acá no se viene a flojear. Tienen que venir a entrenar, practicar, hacerlo así para obtener esos resultados (los 1.000 puntos), ¿estamos de acuerdo?”, sostuvo en el programa.

“Lo que pasa es que soy competitiva. Entonces he estado un poco frustrada, hasta molesta porque decía ¿qué está pasando acá (sobre las derrotas)?. Yo no he venido para ver a ‘Los guerreros’ estar perdiendo y flojeando, no lo voy a permitir”, agregó.

“‘Los combatientes’ tienen un buen equipo, eso es algo que no vamos a negar. Cuando tenemos un buen equipo, por respeto a nosotros mismos, tenemos que estar a la altura también para que realmente haya una competencia. El equipo de ‘Los combatientes’ está fuerte, las mujeres están poderosas, nosotros tenemos que dar la lucha día a día”, finalizó.

