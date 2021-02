Alejandra Baigorria niega separación con Said Palao: “No ha pasado nada”

A mediados de enero, Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron sus primeros seis meses de relación; sin embargo, en los últimos días surgieron fuertes rumores sobre una posible separación. A raíz de las especulaciones, la propia empresaria salió al frente y aseguró que continúa su romance con el popular modelo.

La joven integrante de Esto es guerra, detalló, además, que si ambos finalizaran su romance, serían los primeros en anunciarlo mediante un comunicado en sus respectivas redes sociales, por respeto a todos sus seguidores.

“¿Quisiera saber de dónde sacan ese argumento (sobre la supuesta ruptura)? Si en algún momento decidimos terminar la relación, se anuncia por un comunicado porque somos personas públicas”, expresó.

“No ha pasado absolutamente nada. La gente está acostumbrada a vernos juntos, pero posiblemente he tenido un problema personal, que no tiene nada que ver con él, por lo que he tenido que estar en mi casa... Uno debe tener sus espacios, pero todo está bien. Tampoco voy a decir que somos la pareja perfecta, van a haber peleas, pero esta vez no ha pasado nada”, añadió en América Espectáculos.

Por otro lado, Alejandra Baigorria, quien congeló sus óvulos en julio del 2020, comentó que Said Palao no tiene problemas con sus deseos de convertirse en madre. “Tenemos siete meses saliendo. Él sabe, lo conversé con él. Voy a ser infidente porque estoy cansada de los chismes. Él en su momento me dijo que no le corre a eso, ni al matrimonio, ni a los hijos. En su momento se verá”, aseveró la competidora de Esto es guerra.

Alejandra Baigorria y Said Palao empezaron a convivir

A inicios de febrero, Alejandra Baigorria reveló que ya convive con Said Palao y brindó detalles respecto a cómo pasan ambos esta nueva etapa.

“Estamos pasando la cuarentena juntos. Nos turnamos, un día cocina él y el otro yo. Ahora estamos haciendo dieta y comenzando a entrenar porque nos habíamos tirado dos meses al abandono, comiendo pizza, hamburguesa, sin entrenar”, contó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.