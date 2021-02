Xoana González y su esposo Javier González superaron la COVID-19

El pasado 8 de febrero, Xoana González preocupó a sus fans al informar que contrajo el coronavirus, al igual que su esposo Javier González.

A través de sus redes sociales, mostró su desconcierto por haber dado positivo al hisopado. Según ella, se estaba cuidando minuciosamente.

No obstante, en una reciente historia de Instagram reveló que superó la enfermedad junto al empresario. Ambos fueron dados de alta tras haberse sometido a una nueva prueba de descarte.

“Mis amores, veo comentarios. Ya no tengo COVID-19, fueron 15 días. Ya me hice la PCR, ya no contagio, ya tengo los anticuerpos, incluso me siento mucho mejor que unos que no tienen. Ya tengo el alta médica, soy responsable”, comentó la modelo argentina.

“Cuando tuve el primer síntoma, me aislé, avisé a la administración de mi edificio, no salimos por 15 días hasta que nos dio el alta la médico. Estamos tranquilos”, agregó la extranjera.

El matrimonio de Xoana González

Como se recuerda, en noviembre del 2020 Xoana González contrajo matrimonio civil con el empresario Javier González.

Las imágenes de la ceremonia privada y con público limitado, por el coronavirus, lo compartió en sus redes sociales.

“Haces de mi mundo una obra de arte, mi esposito (...) Mi vestido es en honor a mi tía y a mi abuela, a ellas las románticas y locas como yo, para sentirlas presentes en este momento”, escribió en una de sus publicaciones.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.