Michelle Soifer y Mathías Brivio revelan que no se llevaban bien en EEG

Michelle Soifer y Mathías Brivio sorprendieron a varios televidentes al contar cómo era su relación cuando estaban en el programa Esto es guerra.

La cantante asistió a una entrevista de Más vale tarde para mostrar un adelanto de su nueva canción; sin embargo, Soifer y Brivio revelaron detalles de cómo se llevaban realmente detrás de cámaras.

“La gente que te ha visto en televisión, sobre todo en los realities, tiene una imagen tuya de mala. Te hiciste un personaje y cuando la gente me preguntaba: ‘Que odiosa la Michelle Soifer’, yo les decía: ‘no es odiosa, puede ser pesada’”, dijo Mathías.

Ante esta declaración, Michelle lo interrumpió y le preguntó: “Pero, ¿yo te caía chinche, sí o no?”.

“Sí, seré sincero. Olvídate, tú me caías mal. Te soy sincero porque no te conocía, no tenía el acercamiento. Después, cuando te conocí mucho más, me di cuenta de que no, que no eras una mala persona, que entrabas en una especie de personaje. Finalmente se apagaban las cámaras y las luces y quedaba la Michelle que tenemos acá. Un amor de persona”, agregó Brivio.

Asimismo, Soifer también contó lo que pensaba de él por aquellos años. “Para ser honesta, tú también me caías un poco mal porque tú apañabas todas las trampas del otro equipo y me sacabas de quicio, es la verdad. Tramposaso el ‘Mati’”, señaló la cantante entre risas.

