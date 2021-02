Michelle Soifer crea challenge de su canción titulada “La nena”

Michelle Soifer no deja de promocionar la canción titulada “La nena” en las redes sociales. El tema de la exintegrante de Esto es guerra marca su internacionalización musical.

El pasado domingo 21 de febrero, durante la emisión de Más vale tarde, la joven influencer reveló el nombre oficial del sencillo y mostró un adelanto del mismo.

Posteriormente, a través de Instagram, dio más detalles de este lanzamiento. “Viene con un Videoclip increíble hecho con mucho amor para todos ustedes”, escribió en el post donde se la ve en toalla de baño frente a un espejo.

Así también, invitó a sus fans a que compartan el nuevo challenge que creó. “Desde ya, empezamos con la ‘Nena Challenge’. Hagan su foto igual a la mía y etiquétenme”, redactó la hermana de Chris Soifer.

Michelle Soifer promociona su nuevo tema. Foto: captura/Instagram

Johanna San Miguel lamenta ausencia de Michelle Soifer en EEG

La nueva temporada de Esto es guerra, que se inició el pasado 25 de enero, trajo algunas ausencias. Una de ella fue la de Michelle Soifer, quien en esta ocasión decidió no aparecer.

Quien lamentó mucho poder ver a la modelo fue Johanna San Miguel. Durante una de las emisiones del reality, expresó su preocupación por la falta que haría en el programa.

“Estoy preocupada porque faltan varios que, sinceramente, yo no estoy aquí desde hace cinco años y pensé que me los iba a encontrar. Veo que quedan dos (por presentar), así que hay algunos que creo que no voy a ver en esta temporada”, dijo la presentadora del espacio de América TV.

