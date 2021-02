Melissa Paredes reflexiona sobre la pandemia por el coronavirus

La llegada de la pandemia de la COVID-19 ha afectado a muchas personas, entre ellas a varias figuras de la farándula peruana. Melissa Paredes no ha sido la excepción y por ello compartió una reflexión acerca de la crisis sanitaria que se está viviendo en el mundo.

En la última edición de América Hoy, la conductora aseguró que esta difícil situación ha servido para que todos aprendan a valorar más a sus seres queridos.

“Creo que todos los peruanos hemos aprendido a valorar a la familia, a las personas que nos cuidan”, señaló la exreina de belleza en el programa.

Hace unos días, Melissa Paredes anunció que perdió a un familiar muy cercano a causa del coronavirus y lamentó no haber podido despedirse.

“Me dijeron que partiste hace una hora y es tan difícil de creer. Hace unos días había mejoría, pero con este virus desgraciado no se sabe”, comentó en sus historias de Instagram.

“Es tan triste no poder acompañar tu cuerpo, no poder acompañar a tus hijos, no poder estar ahí para decirte adiós como te mereces. ¡Te quiero tía! ¡Te mando un beso al cielo! Aunque aún no lo puedo creer sé que estás al lado de Dios. Sé que estás en paz. Estoy sin palabras. Dios nos dé consuelo a toda la familia, sobre todo a tus hijos, nieto y hermanos”, agregó en su extenso mensaje.

