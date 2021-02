Mario Irivarren es reemplazado por Rafael Cardozo en programa El Bunker

Rafael Cardozo reapareció, pero esta vez en el programa radial El Bunker, en reemplazo de Mario Irivarren. El brasileño acompañará por estos días a Angie Arizaga en la conducción del mencionado espacio matutino.

Según se pudo evidenciar, el modelo y la integrante de Esto es guerra han demostrado que tienen gran química y han sabido complementarse en el manejo del programa.

Del mismo modo, la semana pasada estuvo Luciana Fuster un par de días. Se espera que la siguiente semana retorne Mario a la conducción al lado de Angie, quien recién cumplió un mes en el espacio de la F.M..

Mario Irivarren, según el diario El Popular, estaría suspendido de dicho espacio por la polémica que desató al ser intervenido por la policía en una fiesta en Punta Hermosa, en plena segunda ola del coronavirus.

Mario Irivarren se pronunció tras intervención policial

Luego de las imágenes difundidas en las que se les puede ver a Irivarren y a Vania Bludau desafiando a la Policía, se disculparon por su actitud y aseguraron sentirse avergonzados por lo que había ocurrido.

“Toda mi vida me he esforzado por hacer mi vida correcta y he tratado de trasmitirles principios y buenas formas. A pesar que hoy he fallado, nuevamente les pido las disculpas del caso. Si se equivocan hay que saber asumir los errores. Espero sepan entender, soy un ser humano y tengo virtudes y defectos y días buenos y malos”, sostuvo el exintegrante de Esto es guerra en un video publicado en su cuenta de Instagram.

