Korina Rivadeneira preocupa por su estado de salud: “No me he podido mover”

Korina Rivadeneira preocupó a sus seguidores al revelar que se encuentra delicada de salud debido a un fuerte dolor en el cuello que le impide movilizarse normalmente.

La modelo venezolana contó que padece los síntomas desde hace tres días; sin embargo, el pasado domingo 21 de febrero, presentó mayores complicaciones.

“Hoy (domingo) amanecí peor. Hace 3 días ya con dolor fuerte de cuello, pensaba que era tortícolis, pero en definitiva es algo más fuerte. Hoy no me he podido mover. Desde hace 3 días amanezco peor cada mañana. Primero fue un lado del cuello, luego todo el cuello, dolores de cabeza, el dolor bajó a los hombros y espalda”, inició.

“No puedo cargar ya ni un plato porque el dolor es insoportable. Extraño y anhelo estar bien ¡Quiero y necesito!”, agregó la actriz de Princesas en sus historias de Instagram.

Tuvo que acudir a una clínica, donde los doctores le colocaron inyecciones en el cuello para sobrellevar el dolor. Tras ello, Korina Rivadeneira afirmó que continuará en tratamiento y contó detalles sobre su diagnóstico.

“Es crónico lo que tengo. Me han puesto 6 inyecciones y aún siento mucho dolor. Al parecer, empeoré por lo tensa que me puse con las agujas. Escribo esto por acá porque hay personas que necesitan estar al tanto de lo que me pasa por todos los compromisos que tengo”, escribió la esposa de Mario Hart.

