James Franco llega a un acuerdo en denuncia por presunto abuso sexual

El famoso actor James Franco fue denunciado de abuso sexual, en 2018, por exalumnas de la escuela de actuación Studio 4, donde él se desempeñaba como docente.

El pasado sábado 20 de febrero, los abogados de las demandantes anunciaron que llegaron a un acuerdo preliminar con los representantes del actor para retirar las acusaciones de las dos alumnas.

Se trata de las ahora actrices Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, quienes hace dos años aseguraron que el actor de Spiderman las presionaba para que interpretasen escenas sexuales cada vez más explícitas en un “contexto de tipo orgía” y que “intentaba crear una fuente de mujeres jóvenes sometidas a su explotación sexual y profesional en nombre de la educación”.

Desde su posición de poder, las exalumnas afirmaron que el actor les hizo creer que habría posibilidades de participar en las películas que dirigía si aceptaban las condiciones. Desde que la denuncia colectiva se interpuso contra James Franco, la defensa legal del actor ha intentado negociar con las demandantes.

Ambas partes remitieron un documento conjunto de situación a la Corte Superior de Los Ángeles indicando a un juez que se había alcanzado un acuerdo. Esta información fue difundida por el medio Us Weekly. Se desconoce la cantidad de dinero involucrada en el trato.

En 2018, James Franco se pronunció sobre la demanda en su contra en un entrevista para The Late Show with Stephen Colbert. “Si he hecho algo mal, lo arreglaré. Debo hacerlo”, declaró el artista de Hollywood en ese entonces. Las acusaciones lo mantuvieron alejado de la opinión pública.

