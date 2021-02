Francisca Aronsson: “El personaje me ha elegido a mí”

Desde el viernes, Amazon Prime Video tiene en su programación El internado: Las Cumbres, considerada por la crítica como más oscura y ambiciosa que la serie original, que en su momento se convirtió en cantera de talentos que hoy brillan con luz propia.

Protagonizada por Asia Ortega y Albert Salazar, esta serie española de suspenso tiene a la peruana Francisca Aronsson en su elenco. Ella da vida a Rita, personaje que marca, sin duda, un antes y un después en su carrera.

“Ha sido un proceso largo, tres castings presenciales, un viaje a España, inversión, tiempo y mi familia a mi lado. Fue un proceso bien agotador pero único a nivel de personaje. No me dieron muchos datos para el primer casting, pero con ese poco había que hacer magia. Pensé que era una estudiante buena, tranquila, pero luego me di cuenta de que era malvada”, cuenta la joven actriz.

Rita rompe con todos los personajes que has tenido.

Sí, es muy distinto a todo lo que he hecho. Interpretarlo me sumergió en pruebas intensas y fue muy bonito porque siento que el personaje me ha elegido a mí y me ha puesto a prueba en todo el proceso.

Le dices adiós a los roles de niña.

(Sonríe). Infantiles, sí, por supuesto. He crecido y hasta me ha cambiado la voz, pero no le digo adiós a personajes como Margarita, por ejemplo. Me gustan los que me ponen un reto como actriz y no me molestaría volver al pasado. Giovanni Ciccia (su papá en Margarita) siempre me dice que se puede hacer hasta Margarita 4 (ríe).

¿Qué te demandó Rita como actriz?

Muchos retos. Es un personaje que tiene muchas capas interpretativas. La serie toca temas no muy comunes en las producciones y busca que el público reflexione sobre la rebeldía y la sexualidad en los adolescentes.

Para muchos, con esta serie de Amazon Prime Video entraste a las ligas mayores.

Sí, es mi primer proyecto internacional y me tiene emocionada.

Te has pasado siempre alternando el colegio con cursos, talleres y diversas clases. ¿Crees que la actuación te ha robado algo de tu niñez?

He tenido la oportunidad y suerte de crecer tranquilamente. Obviamente, hay niñas que han pasado automáticamente a la adolescencia. Yo no, yo he vivido mi niñez y ahora mi adolescencia. No añoro nada, en este caso lo que añoro es no tener responsabilidades.

Yo he cambiado física y mentalmente y los personajes también, ya no son tiernos. Entonces, cuando era más pequeña interpretar un personaje lo tomaba con diversión, ahora también me divierto, pero siempre digo que un actor no deja de prepararse nunca y hay ahora más responsabilidad. Ya es un trabajo.

¿Qué viene para este 2021?

Tengo conversaciones en Perú y fuera. Por lo pronto, ahora disfruto el estreno de El internado: Las Cumbres en más de 200 países y ser parte de esto me hace muy feliz.

