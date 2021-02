Yo soy: jurado ovaciona de pie a ‘Marilyn Manson’ por “The beautiful people”

El imitador de Marilyn Manson, quien venció a ’Yola Polastry’ en la penúltima edición de Yo soy, grandes batallas, volvió a cautivar a todos con su dominio escénico y nivel interpretativo al cantar “The beautiful people”. Gracias a su destacada presentación, el participante consiguió poner de pie a los dos nuevos integrantes del jurado: Tony Succar y Mauri Stern.

En esta ocasión, a Mike Bravo le tocó enfrentarse a una gran contrincante, Rubí Palomino, quien luego de casi cinco años regresó a Yo soy para dar vida a Pink y entonar el tema “So what”. A pesar de su gran presencia escénica, la imitación de la ganadora de La Voz Perú no logró convencer.

A su turno, ’Marilyn Manson’, anteriormente calificado como “un grande de Yo soy” por Mauri Stern, se llevó los elogios de todos los integrantes del jurado. Maricarmen Marín, Katia Palma, Tony Succar y el mismo Stern destacaron la potencia y toda la energía que demostró el concursante en el escenario.

‘Marilyn Manson’ sobre show con “Mobscene”: “No me gustó”

El pasado 20 de febrero, a través de sus redes sociales, Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, admitió que no le gustó su presentación con “Mobscene” en Yo soy, grandes batallas, pues consideraba que pudo haberlo hecho mejor si no hubiese estado agotado.

“La presentación de ayer (viernes 19) no me gustó para nada. Quise darles algo nuevo, la pista la tuve que hacer en un día porque el único tiempo que hay es en la madrugada y, a la par, aprenderme la letra. Al estar sin polo toda la madrugada me afectó la garganta y ese es el único momento en el que puedo dormir”, escribió en Facebook.

‘Marilyn Manson’ de Yo soy “La presentación de ayer no me gustó para nada”

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.