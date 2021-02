Jota Benz grabó canción para Angie Arizaga en complicidad con su cuñada

Jota Benz estuvo como invitado en el programa Estás en todas, donde reveló que fue Evelyn Arizaga quien lo ayudó a organizar la sorpresa que le entregó a su novia Angie Arizaga el pasado 14 de febrero.

El guerrero escribió y grabó la canción “2/14” dedicada a la modelo y también guerrera, el videoclip fue estrenado el mismo día de San Valentín y muestra íntimos momentos protagonizados por la pareja.

“Eso fue algo super bonito porque me decidí al último minuto. Me desperté y dije ‘quiero escribir, voy a escribir algo ahorita’, me fui al estudio, un miércoles grabé la voces, las imágenes jueves y viernes lo mandé a editar. Angie ni enterada, es más, yo le dije que el lanzamiento era un reggaetón”, contó el chico reality.

Por su parte, Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros continuaron preguntando acerca de la organización del regalo. “Gracias a mi cooperadora personal Evelyn Arizaga que se metió al celular de Angie y comenzó a enviarme todo, entonces yo mandé eso para editar. También tuve que poner una camarita chiquita en su cuarto para ver la reacción de cómo (lo) decoré, todo fue super bonito”, narró Jota Benz.

“Por eso cuando me hablaban de sorpresas, yo caminaba con el pecho inflado”, continuó el artista, para luego confesar que es la primera vez que escribe una canción para una mujer.

