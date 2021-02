Christopher Uckermann descarta próximos conciertos de RBD

El esperado regreso de RBD a la escena musical, luego de 10 años de inactividad, abrió muchas posibilidades para que la agrupación mexicana diera más conciertos.

Christopher Uckermann, quien se encargó de organizar el show, expresó sus deseos de que se dieran más presentaciones en una posible gira mundial.

“Qué padre sería que se reactivaran los conciertos y tal vez hablar con los demás compañeros y poder hacerlos en cada país, como tres o cuatro en Brasil, España...”, dijo en una anterior entrevista con el programa Hoy.

Sin embargo, en una reciente conversación con los medios, el cantante reveló que por el momento no podrían organizar un tour. Esto se debe a que las restricciones por el coronavirus, en México y el mundo, se han vuelto más estrictas.

“Por ahora te puedo decir que no. Yo creo que en los próximos dos años no creo que vaya a haber conciertos”, dijo el artista a la prensa de su país.

“Fue un reto hacer el show, yo fui el que hablé con todos para organizarlo y fue una odisea, unos meses complicados, uno por los tiempos y luego por lo que se requería y respetar todo lo del Covid. Días antes estuvimos a punto de cancelar porque hay muchas trabas”, agregó.

Así también, contó lo complicado que es realizar un concierto online. Recalcó que no es algo que se pueda organizar fácilmente.

“Por ahora solo fue este encuentro y no sabemos qué va a pasar más adelante, cuando son show virtual no es que puedas hacer uno cada tres meses”, indicó.

Integrantes de RBD se habrían contagiado del coronavirus

Por otro lado, habló del contagio de su compañera Anahí por coronavirus. El cantante reveló que ella no habría sido la única que se habría infectado.

“Cuando me dio, nunca me hice la prueba, pero yo creo que sí me dio porque estuve una semana con fiebre. Fue después del show, no supe qué pasó, pudo ser en cualquier lado”, comentó Christopher Uckermann.

Ser o parecer es el show online con el que Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez volverán a los escenarios. Foto: Instagram RBD

