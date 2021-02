‘Marilyn Manson’ de Yo soy: “La presentación de ayer no me gustó para nada”

‘Marilyn Manson’ es uno de los competidores más fuertes de Yo soy, grandes batallas. Sin embargo, la gran entrega que pone en cada uno de sus presentaciones ha empezado a desgastarlo físicamente.

Durante su última gala, donde cantó “Mobscene” para defender su silla de consagrado ante la retadora ‘Yola Polastry’, Mike Bravo recibió buenos comentarios, pero le recomendaron pulir algunas imperfecciones en la parte vocal.

Maricarmen Marín dijo a ‘Marilyn Manson’ que “siempre con esta energía avasalladora”. No obstante, la jurado de Yo soy, grandes batallas pidió la ayuda de Tony Succar, ya que no sabía con exactitud qué le pasó a su voz.

“Yo he visto tus actuaciones y entiendo que tienes todo tan bien pulido, pero estás corriendo mucho con todas las canciones, creo que es parte de la furia que tienes. Conoces de música, pero la emoción te gana”, le recomendó Succar a Mike Bravo.

Tras esto, ‘Marilyn Manson’ recurrió a sus redes sociales para confesar que las largas horas de ensayo le jugaron una mala pasada.

“La presentación de ayer (viernes 19) no me gustó para nada. Quise darles algo nuevo, la pista la tuve que hacer en un día porque el único tiempo que hay es en la madrugada y, a la par, aprenderme la letra. Al estar sin polo toda la madrugada me afectó la garganta y ese es el único momento en el que puedo dormir”, escribió en su perfil de Facebook.

Asimismo, aseguró que se esfuerza mucho para cada presentación, ya que no quiere repetir repertorio.

“El ritmo ahí (Yo soy, grandes batallas) es muy exigente, sobre todo si no sabes ninguna canción. El aprendizaje es diario, cada día se me acaban las canciones porque no quiero repetir. El reto me lo pongo yo mismo y no me quejo, es hora de descansar y retomar aire. Gracias por el apoyo”, finalizó.

