Kim Kardashian solicitó el divorcio a Kanye West

El 19 de febrero, el portal TMZ anunció que Kim Kardashian solicitó el divorcio del rapero Kanye West, con quien se casó en mayo del 2014.

El medio cita a una fuente allegada al clan Kardashian que afirmó que la influencer solicitó la custodia legal y física compartida de sus cuatro hijos North West (2013), Saint West (2015), Chicago West (2018) y Psalm West (2019).

TMZ también afirma que ambas partes respetaran el acuerdo prenupcial que firmaron y que la abogada de Kim Kardashian, Laura Wasser, ha avanzado en la consecución de un acuerdo de liquidación de propiedades.

De acuerdo con su propia fuente, E! News afirmó que la pareja lleva alejada varios meses: “Ha llegado al punto en que no han pasado tiempo juntos como pareja casada en meses. Se han visto por el bien de los niños, pero han estado viviendo separados. Kim sabe que el matrimonio se acabó. Lo sabe desde hace un tiempo”.

Uno de los detonantes en la ruptura del matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West sería las aspiraciones políticas del rapero.

Sumado a ello, también afectó profundamente a la estrella de Keeping Up with the Kardashians las publicaciones en Twitter de su esposo, en las que afirmaba que ella pensó en abortar a su primera hija, North. Además de otros mensajes contra su suegra, Kris Jenner.

Tras romper el silencio en uno de los episodios más críticos de bipolaridad de Kanye West, Kim Kardashian escribió en Instagram “[Él] una persona brillante, pero complicada”, y pidió el apoyo y comprensión para aquellos que padecen enfermedades mentales.