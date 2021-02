Bárbara Mori: “Cada personaje me ha ayudado a sanar”

Has destacado que Eugenia Velasco, tu personaje, logra entrar en la psique de los criminales, un perfil que se usa en las series americanas y acá en Latinoamérica aún es novedoso. ¿Cómo fue trabajar ese aspecto?

Entrar a la psique fue una de las cosas que más me encantó de este proyecto. Hacerlo en ‘La negociadora’ fue muy acertado porque la serie tiene un nivel precioso y al verla te creerás ese mundo que se construyó. Eugenia es una mujer brillante, una de las mejores negociadoras de Latinoamérica. Aprendió esta profesión desde su infancia, ella lo vivió de cerca, desarrolló esta observación y en algún momento ella necesita, por su calidad humana, hacer justicia y empieza a pelear y se convierte en esta mujer que logra entrar en la psique de los criminales y conectar desde la humanidad de ellos. Eso hace que tenga esa profundidad y esta tridimensionalidad que hace que los actores busquemos este tipo de personajes.

¿El personaje te puso al límite?

Sí, sí, en muchos sentidos, no solo en lo físico, donde requirió un entrenamiento intenso para cargar armas y coreografías de golpes con otros personajes, también en lo emocional, porque la relación que tiene Eugenia con su papá es supertormentosa y la destruye muchísimo, no ha sanado. Hay muchas similitudes con cosas que yo he vivido, entonces, sí me lleva a entrar de pronto en emociones que yo he tenido realmente. Incluso sanar ciertas cosas que hay por ahí. Siento que cada personaje que he interpretado ha ayudado, de alguna forma, a sanar una parte de mí, y eso es hermoso.

Además, has participado como creadora.

Sí, y ese es un gesto supergeneroso y amoroso que tuvieron conmigo, de dejarme entrar a la mesa de escritores y poder, desde la mesa y la creación, meterme en la psique, en la trama, en la humanidad de Eugenia, poder prestar mis vivencias, las cosas que yo he vivido para que ella sea más creíble, real y humana. Definitivamente, es algo que siempre les voy a agradecer.

Imagino que es un privilegio ¿o cada vez es más común que los actores se involucren así?

Es un privilegio, o sea, para mí es un privilegio del que siempre voy a estar agradecida. Ojo, no hay muchos actores que se involucren en esos procesos, pero yo soy una actriz que empezó a producir hace años. Empecé a producir porque estuve dos años sin trabajo, no me buscaban. Entonces, empecé a crear mis propios contenidos, y por esta razón de llevar tanto tiempo produciendo, me gusta involucrarme no solo en la creación sino también en todo el universo de la serie.

Hace meses diste un testimonio muy triste de lo que viviste de niña y señalaste que lo hiciste porque te parecía importante hablar de los miedos en este momento de confinamiento. ¿A qué miedos te has enfrentado durante todo este tiempo?

Los miedos que de pronto puedo tener es no estar haciendo lo que tenemos que hacer, como que siento que el mundo está muriendo poco a poco y se está muriendo porque nosotros hemos sido muy egoístas y porque hay una falta de empatía y compasión en el mundo muy fuerte y por eso estamos acabando con el planeta. Siento que todos tenemos la responsabilidad. Los que estamos bien, los que estamos de pie, sanos, tenemos la responsabilidad de hacer algo con este mundo y a veces me entra el miedo de que no estamos haciendo lo que se necesita, de que no estamos haciendo lo suficiente.

