Yo soy: ‘Axl Rose’ confirma su regreso y revela a cuál imitador se enfrentó

Yo soy, grande batallas presentará una sorpresa más en los próximos días. Cesar Osorio, imitador de Axl Rose, confirmó su presencia en el escenario del concurso de Latina, al cual regresa después de 9 años.

El artista peruano hizo una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook, donde contó detalles sobre su presentación tras las preguntas de sus seguidores.

Según Cesar Osorio, la edición de Yo soy donde él reaparecerá saldrá al aire el próximo viernes 26 de febrero. Para retar a uno de los consagrados en su primera competencia, eligió el exitoso tema “You could be mine” de Guns N’ Roses.

Luego, reveló qué imitador se enfrentó para conseguir una silla. “Me dejaron escoger la canción y quién retar... Reté a José José, a mi amigo, el señor (Carlos) Burga”, respondió ‘Axl Rose’.

Sobre el nuevo jurado de Yo soy, grandes batallas, el imitador mencionó: “Es un jurado correcto, no puedo criticar. Mauri, cuando quiere es subjetivo y cuando no, es objetivo”.

Además, dejó entrever que la batalla contra ‘José José' habría quedo en empate. “Sí, voy a volver a grabar”, expresó. Sobre el look que lucirá en la gala de su regreso al concurso, afirmó que no se tiñó el cabello, usó unos lentes oscuros y una pañoleta.

Cuando le preguntaron los motivos de su presencia en Yo soy, grande batallas, el imitador del rockero aseguró que acudió para promocionarse. “Yo no estoy yendo a ganar, lo único que estoy buscando es exponerme para que la gente me vea y poder tener más contratos”, señaló.

En 2012, César Osorio pasó el casting de Yo soy. Luego de participar en esa temporada y consagrarse como uno de los mejores, fue protagonista de una polémica por críticas contra el productor Ricardo Morán.

