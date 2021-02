El reconocido actor mexicano Toño Mauri pasó un verdadero vía crucis desde que en junio de 2020 dio a conocer que había contraído el coronavirus.

Toda su familia dio positivo a la COVID-19, pero fue él quien tuvo que ser internado en un hospital en Miami por complicaciones en su salud.

A fines de octubre, el hijastro de Toño Mauri contó que el actor estaba en terapia intensiva por las secuelas que la había dejado el peligroso virus.

A pesar de los cuidados, el coronavirus dañó sus dos pulmones y fue inducido a un coma por tres meses. Al despertar, los doctores le dijeron al actor mexicano de 56 años que ya no podían salvar sus órganos comprometidos y, por tal motivo, necesitaba un doble trasplante de pulmón.

Luego de ocho meses de permanecer internado en el hospital del University of Florida Health Shands, Toño Mauri finalmente fue dado de alto y reapareció ante cámaras para contar cómo fueron esos momentos de angustia.

“Esto es algo increíble, este virus es algo que no tiene nombre porque es muy agresivo. En mi caso atacó los pulmones, pero los atacó con tal fuerza que yo en el transcurso del hospital ya no podía respirar. Entonces fue cuando me tuvieron que conectar a una máquina y entré en coma. Estuve tres meses y medio en coma y esto fue lo que más me dañó en ese momento”, comentó el actor de la telenovela Teresa para el programa El gordo y la flaca.

“Pudiera haber sido un sueño, pero no, es una realidad y estoy muy contento de estar aquí pudiéndolo contar”, añadió.

Toño Mauri también contó cómo fue cuando los doctores le contaron que sus pulmones ya no funcionaban.

“Salí del coma y me dijeron que ya no había posibilidad por mis pulmones, que la única opción era un trasplante de pulmones”, mencionó.

Asimismo, el actor se dirigió al donante, ya que no solo salvó su vida, sino de otras personas en peligro.

“Quiero darle las gracias al donante que no solamente me dio sus pulmones, sino que les dio otros órganos a otras personas que en este momento están vivas”, relató.

Finalmente, Toño Mauri confesó que lo que más quería en la vida era volver a ver a su familia.

“Pude lograr lo que más quería, que era ver a mis hijos, que era ver a Karla (su esposa) y estar juntos”, concluyó.

