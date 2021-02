Pancho Rodríguez: “No me interesa conocer a nadie, estoy amándome”

El 18 de febrero, Pancho Rodríguez participó de una entrevista con América Espectáculos, en la que señaló que se mantiene soltero y que “no le interesa conocer a nadie”.

El integrante de EEG, el origen enfatizó que no está en coqueteos con ninguna de sus compañeras de trabajo y que, por el contrario, con cada una de ellas mantiene una relación totalmente amical y profesional.

“Rosángela Espinoza es mi pata, mi maestra de TikTok. También soy muy amigo de Luciana (Fuster), nos venimos juntos al canal todos los días. Michela que hoy grabamos un tiktok. Me están pidiendo hacer tiktoks y no les voy a decir: ‘No porque van a pensar (mal)’. Y no quiero estar así”, indicó Pancho Rodríguez.

De igual forma, reiteró que “se encuentra solo” y que, por el momento, prefiere dedicar su tiempo a sí mismo.

“No me interesa conocer a nadie, más bien a quien estoy conociendo es a mí nuevamente. Estoy queriéndome, amándome y respetándome por sobre todas las cosas, que es lo más importante”, expresó.

En ese sentido, Pancho Rodríguez reiteró que ahora “no podría conocer a nadie”. “Estoy trabajando en mí, quiero sentirme seguro”, dijo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.