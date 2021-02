Melissa Paredes y Erick Elera cantan a dúo “Te encontraré”, versión cumbia

La noche del jueves 18 de febrero, Melissa Paredes y Erick Elera participaron de un streaming en Facebook y YouTube, con el objetivo de promocionar el reestreno de la telenovela Dos hermanas, a emitirse partir del próximo lunes 1 de marzo a las 9.30 p.m.

Como se recuerda, la producción de Michelle Alexander suspendió su emisión en 2020 debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La velada inició con los protagonistas interpretando la balada “Te encontraré”, tema oficial de la telenovela Dos hermanas. Casi al final, ambos actores volvieron a cantar a dúo pero ahora en versión cumbia.

De igual forma, los protagonistas de Dos hermanas respondieron a los interrogantes de sus compañeros de reparto. La actriz Sandra Vergara le recordó a Erick Elera que su personaje Yoni era irresponsable e infiel, centrando su pregunta en sí él perdonaría una infidelidad.

“Tengo que admitir que me ha tocado vivir en algún momento algo parecido, me ha tocado perdonar y que me perdonen, y no me siento orgulloso de eso”, declaró el actor.

Agregó que “tendría que ser honesto consigo mismo” y evaluar si de verdad sería capaz de olvidar una infidelidad y si no fuera posible “preferiría no hacerlo”, porque lo “más importante en una relación es la confianza, si no hay confianza ya no habrá nada qué hacer”.

