Marilyn Manson: Policía lo investiga por denuncias de abuso y violación

El cantante de metal Marilyn Manson está siendo investigado por la policía de los Estados Unidos, luego de las denuncias públicas de cinco mujeres por abuso y violación.

Esto lo dio a conocer el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, a través de un comunicado de prensa. “La Oficina de Víctimas Especiales está investigando las denuncias de violencia doméstica que involucran al Sr. Brian Warner, también conocido como ‘Marilyn Manson’, que trabaja en la industria de la música”, se lee en el anuncio.

“Los incidentes ocurrieron entre 2009 y 2011 cuando el Sr. Warner vivía en la ciudad de West Hollywood”, agrega el texto.

El músico mantiene 5 acusaciones en su contra. Foto: AFP

¿Cómo inició la polémica con Marilyn Manson?

El caso se dio a conocer cuando la actriz Evan Rachel Wood, quien participa en la serie Westworld, reveló que fue víctima de abusos durante el tiempo de su relación con el cantante.

“Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavó el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, escribió la actriz en Instagram.

Evan Rachel Wood

A raíz de esto, otras cuatro mujeres se pronunciaron denunciando al ícono del metal por los mismos cargos.

No obstante, Manson se defendió diciendo que estas acusaciones eran “horribles distorsiones de la realidad”.

“Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo y de por qué otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad”, sostuvo el músico.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.