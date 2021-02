Juliana Oxenford no apareció en su programa del jueves 18 de febrero y causó preocupación por parte de sus seguidores.

Ante esto, y para evitar especulaciones, la periodista recurrió a sus redes sociales para explicar su ausencia en el espacio Al estilo Juliana por ATV.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Juliana Oxenford aseguró que su falta se debió a que su hijo, el pequeño Mateo, se encontraba enfermo. Además, aprovechó para resaltar que ella no se encuentra mal de salud y no la vetaron del canal.

“Por favor, no hagan caso a cuentas falsas y noticias inventadas. La razón por la cual no estoy en vivo es porque mi bebé está con fiebre y tuve que quedarme con él. No, no estoy enferma, no me han vetado y tampoco me he vacunado”, escribió la periodista.

Juliana Oxenford explica su ausencia en programa: “No me han vetado”

Juliana Oxenford volvió luego de tres meses

Tras estar de licencia por maternidad, Juliana Oxenford retornó a ATV el pasado 11 de enero.

“Aquí estoy. Para los periodistas un año electoral es como para un futbolista un mundial y evidentemente tenía que estar aquí. Tengo un compromiso. No solamente para los televidentes que son lo más importante, sino también con un equipo maravilloso que me acompaña en esta nueva jornada periodística del 2021″, dijo la conductora de Al estilo Juliana.

“Aquí estamos para darle duro a todo lo que tiene que ver con el periodismo”, agregó visiblemente emocionado la periodista, quien agradeció a Pamela Vértiz y Drusila Zileri por haber estado al frente del espacio durante los meses de licencia correspondientes tras convertirse en madre por segunda vez.

Juliana Oxenford presentó exposición para Universidad de Arkansas

A fines de noviembre, Juliana Oxenford anunció que brindaría una exposición virtual para la Universidad de Arkansas de Estados Unidos.

“... Aprovecho para terminar de ordenar ideas y conseguir datos actualizados sobre situación del Perú y otros países de Latinoamérica con relación a la COVID-19. Mañana (30 de noviembre) al mediodía es mi exposición virtual para la Universidad de Arkansas. Qué nervios”, señaló la periodista y conductora de TV en Instagram.

