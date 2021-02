Esto es guerra: Austin Palao confirma que fue despedido tras hacer reclamo

Austin Palao confirmó a través de Instagram que fue despedido del reality Esto es guerra. Todo empezó hace un par de semanas cuando sufrió una lesión mientras competía en un reto de altura.

El modelo mostró las marcas rojas que quedaron en su cuello, producto de malas maniobras en el juego. Esto lo llevó a reclamar públicamente una mejora en la seguridad del programa para ese tipo de competencias.

Además, los conductores Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel aseguraron que, detrás de cámaras, él había sufrido un ataque de pánico al ver en peligro su integridad física. Sin embargo, el ‘Tribunal de Esto es guerra’ decidió pedirle que se retire.

Todo indicaba que se trataba de una suspensión, pero el modelo no volvió a pisar el set de televisión. En las redes sociales, los fans de Austin Palao reclamaron por la salud del chico reality, mientras que la entidad Sunafil inició una investigación contra Esto es guerra por supuesto abuso laboral.

En una reciente transmisión de Instagram, Austin Palao aclaró que no regresará a EEG 2021. “Este tipo de competencias en lo personal a mí me gustan, pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible. Obviamente no pude llegar a la soga porque me estaban jalando, sentí que me iba a morir”, inició.

“No sé que contarle porque más de uno de ustedes ha visto el programa el último día que estuvo que literalmente me despidieron en vivo; entonces, lo que se vio ese día básicamente es lo que pasó. Creo que no hay nada más que agregar. Para mí es un tema cerrado”, agregó para sus seguidores.

“Me retiraron del programa, lo que pudieron ver ese día es lo que pasó. Es un tema cerrado. Normal, no pasa nada”, finalizó.

