Alejandro Slay sobre su estilo pop: “Con mi música quiero ser honesto”

Alejandro Slay utiliza su música como medio de introspección para dar a conocer sus distintas facetas. Pese a sentirse inseguro de su talento, se animó a iniciarse como cantante a los 17 años, no obstante, confiesa que estuvo sumergido en la música durante toda su vida. “En el colegio lo único que hacía era escribir letras de canciones. Recuerdo que en la clase de matemáticas o en cualquier otra, yo me la pasaba escribiendo versos, poesías”, comenta entre risas.

El artista de 25 años es fanático acérrimo de Britney Spears, Christina Aguilera, Lady Gaga, Kylie Minogue, Shakira y otras divas del pop, quienes acompañaron su infancia y ahora se han convertido en inspiración para sus proyectos musicales.

¿Desde hace cuánto tiempo decidiste dedicarte a la música?

Inicié a los 17 años, pero en verdad siento que estuve en la música toda mi vida. Escribía sobre los problemas que tenía, sobre mi edad, en ese momento me discriminaban un montón porque yo era un niño bastante amanerado y todavía no definía mi sexualidad, creo que hasta ahora soy una persona muy abierta, además tenía sobrepeso y me hacían bullying por eso (sic).

Esas críticas que recibía, las transformaba en algo positivo, en el recreo me daba miedo salir, me quedaba en el salón a componer, a escribir. Por eso digo que toda mi vida lo he hecho (música).

Alejandro Slay acaba de lanzar su tema “Tóxico pero dulce”, como adelanto de su próximo disco Adán. Foto: Alejandro Slay Instagram

¿Siempre tuviste la seguridad de dedicarte a la música de manera profesional?

Lo tenía super claro, de hecho siempre quise hacer esto, pero al comienzo no me sentía tan animado porque no estaba tan seguro de mi voz. Yo estaba super seguro de que quería ser artista, de que quería ser cantante y decía ‘mi voz no es tan buena’, sentía que mi único fuerte era componer y expresarme en el escenario. Eso era lo que más me tiraba para abajo, hasta que encontré personas que me animaron.

Tus canciones tienen influencias de electro y dance pop, ¿por qué elegiste estos géneros?

Mi primer disco fue de Britney Spears, amo a las divas pop, me encantan, para mí eran diosas y esa es la mayor influencia musical que yo tengo. Es algo que está conmigo hasta ahora y por más que amo el reguetón, me encanta y estoy escuchándolo todo el tiempo, creo que mi esencia es escuchar a Britney Spears, Christina Aguilera, Lady Gaga, Kylie Minogue, Shakira, y más que la música me encantan ellas como personajes, como mujeres, su historia. Con mi música quiero ser honesto, quiero que se vean mis influencias.

Alejandro Slay acaba de lanzar su tema “Tóxico pero dulce”, como adelanto de su próximo disco Adán. Foto: Alejandro Slay Instagram

¿Te animarías a realizar un tema urbano?

Para este nuevo álbum Adán, estamos continuando con el estilo pop, también he hecho canciones urbanas, pero sin irme de lo que yo quiero hacer, para mí es muy importante el hecho de no perder mi esencia como Alejandro Slay. Nunca he tenido apuro en lograr algo, un hit o algo mayor, no te voy a mentir, todo artista quiere llegar a ser conocido en su carrera, pero no hay nada más bonito que llegar como realmente soy.

¿Te gustaría hacer una colaboración con algún artista peruano?

Sí, claro, me encantaría cantar con Yahaira Plasencia.

¿Qué es la música para ti?

Es mi vida, puedo estar sentado solo escuchando música y a veces es raro porque puedo estar prestándole atención, decodificándola, como un trabajo de Photoshop, voy descubriendo las capas y a veces me sumerjo tanto que pienso que también debería conectarme más con el mundo real.

¿Te dedicas a la música al 100%?

Me dedico a la música al 100%, pero quiero tener la capacidad de ponerle una pausa y volver a la realidad y hablar con las personas, soy una persona muy creativa y me pasa que me sumerjo horas de horas. Yo trato de tener mucho cuidado y de manejarlo con pinzas.

¿Cómo es tu proceso de creación de las canciones?

Es bien complicado, por ejemplo la canción “Duro y lento” la hice con un amigo, encontramos un beat y escribimos la letra super rápido. Pero tengo canciones que he escrito y luego he hecho la pista, la he grabado y digo que no me gusta, la escucho al día siguiente y sí. Es muy diferente con cada canción.

La temática de tu nuevo disco Adán es distinta a la del anterior, Border boy...

A mí me gusta mucho jugar con los alter ego, Border boy era un poco más desenfadado, un poco más irreverente hasta cierto punto, en ese momento quería mostrar esta etapa de mi vida. Se diferencia mucho de Adán porque este es un personaje pandémico, es una nueva realidad, describe un sentir diferente.

Alejandro Slay acaba de lanzar su tema “Tóxico pero dulce”, como adelanto de su próximo disco Adán. Foto: Alejandro Slay Instagram

Participaste en las marchas del orgullo, además de las manifestaciones en contra del Gobierno de facto de Manuel Merino. ¿Qué es el activismo para ti?

Para mí es muy importante que expresemos nuestra opinión y el activismo es la mejor manera de hacerlo, yo siempre he participado en marchas, siempre he usado mi voz y mi plataforma para tratar de expresarme de la mejor manera. El orgullo es algo que siempre va a estar presente en mi carrera y en mi lucha, es algo que como país tenemos que lograr.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.