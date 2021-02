Yo soy: ‘Marilyn Manson’ vence a imitador de Robert Smith en reñida batalla

Los enfrentamientos en Yo soy, grandes batallas se ponen cada vez más reñidas y la edición de este miércoles 17 de febrero no fue la excepción. Uno de los imitadores consagrados regresó al escenario de Latina y se ganó los cumplidos del jurado.

El imitador de Robert Smith, el integrante de The Cure, se presentó con el objetivo de superar a ‘Marilyn Manson’ al interpretar la canción “Close to me”.

Según la opinión de Tony Succar, el cantante realizó un gran trabajo. No obstante, le pidió trabajar en el desarrollo emocional: “Te extrañé bastante, tu color de voz es tan parecido. Creo que eres casi perfecto en el timbre, pero podría sacar un poco más de actuación”.

Por otro lado, ‘Marilyn Manson’ decidió presentar el conocido tema “Coma white”, con el que emocionó a Maricarmen Marín.

La jurado de Yo soy destacó el dominio escénico de Mike Bravo al representar una letra tan emotiva, la cual trata de una mujer que no logra superar sus adicciones.

“Menos es más. Has estado parado todo el tiempo en el mismo lugar y aún así me has llevado a un viaje entendiendo tus sentimientos por la muerte de esta mujer (...). Todos esos elementos los has puesto en escena. Me conmueve tu historia, esto es lo que queremos ver en este escenario”, expresó.

Al ver ambas presentaciones, las figuras del programa votaron y eligieron al imitador de Marilyn Manson como el vencedor de la batalla, por lo cual pudo conservar su silla de consagrado.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.