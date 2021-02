Robotín recibió ayuda de Magaly Medina tras quedarse sin trabajo

La crisis económica que atraviesan muchos artistas no es un tema ajeno para Magaly Medina, quien invitó a su set de televisión a Alan Castillo, más conocido como Robotín.

El artista callejero de 32 años, quien vino a Lima hace más de dos décadas, contó en Magaly TV, la firme que perdió su departamento y su negocio de hamburguesas cuando empezó la pandemia, ya que invirtió todos sus ahorros.

“La pandemia me ha afectado mucho económicamente. Me quedé endeudado con un préstamo de 3.000 soles. Lamentablemente no fue bien”, comentó muy triste el trujillano.

En el programa, Magaly Medina quiso recordar cómo Robotín se reinventó durante la primera cuarentena en el mes de marzo. En el reportaje se observó que el hombre salió a vender naranjas, ropa en la calle, limpió carros y hasta fumigó casas.

Sin embargo, el segundo confinamiento le pegó más fuerte, ya que dejó de hacer esas cosas y solo se dedicó a enviar saludos que sus seguidores le pedían.

“Son propinas lo que recibo y agradezco a toda la gente que me apoya por esa parte”, detalló.

Tras escuchar la historia de Alan Castillo, Magaly Medina le obsequió una cama y un televisor, cosas con las que el artista callejero no contaba por falta de dinero.

“Es demasiado, Magaly, muchas gracias. No tengo palabras, gracias por apoyarme. Tú me apoyaste desde el primer reportaje porque nadie tocaba mis puertas”, dijo muy emocionado Catillo.

Ante esto, la conductora de Magaly TV, la firme reconoció que no a todos les tocó por igual la crisis económica y lo mejor que puede hacer, desde su posición, es ayudar a los que están sin trabajo.

“Muchos artistas se han quedado en la calle y eso me rompe el corazón. Estamos viviendo una seria crisis económica, tal vez algunos somos más afortunados que otros. Nosotros hacemos espectáculo y solo nos queda apoyarlos”, indicó la presentadora.

Asimismo, Magaly Medina reveló que el empresario de huevos y esposo de Karla Tarazona, Raúl Fernández, le ofrecía a Robotín un puesto de trabajo con sueldo fijo.

“El esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, tiene una empresa y te está ofreciendo un trabajo a tiempo completo y remunerado para que no tengas que salir a la calle. Creo que sería una gran ayuda para ti porque en estos momentos necesitas un sueldo fijo”, contó Medina.

