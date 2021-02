Patricio Parodi aseguró sobre su relación con Flavia Laos: “Estoy enamorado”

El guerrero Patricio Parodi reaccionó a lo ocurrido durante una secuencia de Esto es guerra que hacia alusión a su relación con la influencer y actriz Flavia Laos.

“Ya deben saber conocer por dónde va la chacota cuando describimos y damos pistas (en Esto es guerra) obviamente, lo primero que se vendrá a la mente es pisado, lo segundo sería enamorado”, indicó Parodi a las cámaras de América Espectáculos.

Las declaraciones del modelo de 27 años se producen horas después de que admitiera en la secuencia Adivina la palabra de EEG, el origen, que la protagonista de la telenovela juvenil Princesas (2021) lo tenía controlado.

En el programa del miércoles 17 de febrero, su compañera Alejandra Baigorria le preguntó: “Flavia te tiene…”. El chico reality respondió “pisado”, puntualizando horas después: “Estoy enamorado”.

Asimismo, aclaró que su pareja Flavia Laos lo ayuda ocasionalmente en la realización y edición de videos para sus cuentas de Instagram y TikTok. Pero que no se trata de que ella lo haga permanentemente.

“A veces me chantajea. A veces necesita que la grabe o yo necesito que me edite algunas cosas. Ojo no lo hace todo ella”, dijo Patricio Parodi.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.