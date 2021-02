Paris Hilton anuncia su compromiso con Carter Reum: “Sí por siempre”

¡Paris Hilton se casa! La socialité conmovió a los usuarios de Instagram al comunicar su compromiso con el empresario Carter Reum, con quien inició una relación hace más de un año.

A través de una romántica publicación en la red social, la también modelo expresó su emoción al haberle dado el sí a su actual pareja. Además, compartió un video con imágenes del momento en que se realizó la pedida de mano.

“Cuando encuentras a tu alma gemela, no solo lo sabes, también lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita y por mi cumpleaños organizó un viaje especial a un paraíso tropical”, escribió en Instagram.

Luego, Paris Hilton contó pormenores de la propuesta que ideó su ahora prometido y recalcó que fue una velada privada llena de detalles.

“Mientras caminábamos por la playa, Carter nos dirigió a una cabaña adornada con flores y luego se hincó de rodillas. Dije que sí, sí por siempre. No hay nadie más con quien desearía estar para siempre”, culminó el mensaje que escribió la heredera hotelera a su novio.

En su página web, la influencer de redes sociales relató la historia de la elección del anillo, el cual incluye piezas de diamantes y está inspirada en la arquitectura de París.

La modelo informó que el anillo cuenta con diamantes y está inspirado en París. Foto: parishilton.com

Paris Hilton se someterá a tratamiento de fecundación

La famosa empresaria no ocultó sus deseos de convertirse en madre en los próximos meses y contó en una reciente emisión del podcast The Trend Reporter que se realizará una fecundación in vitro.

Paris Hilton confirmó que ya tiene un médico especializado, por recomendación de Kim Kardashian, y que ya pasó por el procedimiento de extracción de óvulo. Según afirmó, desea asegurarse de tener gemelos.

