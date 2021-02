Mauri Stern sobre ‘Marilyn Manson’ de Yo soy: Aquí hay un grande

En la última edición de Yo soy, grandes batallas, los imitadores de Marilyn Manson y Robert Smith, líder de The Cure, se enfrentaron en un duro duelo.

Finalmente, con tres votos a favor y uno en contra, Mike Bravo, quien caracteriza al polémico cantante de metal, se quedó con la silla de consagrado.

Mauri Stern fue el último en votar, y poco antes de develar el nombre de Marilyn Manson, el productor mexicano señaló que la presentación del competidor fue una “belleza”.

Tras la culminación del programa Yo soy, grandes batallas, el exintegrante de Magneto recurrió a sus historias de Instagram para escribir sobre el trabajo que viene desempeñando el imitador de ‘Marilyn Manson’.

“Sí es impresionante. No matter what (no importa qué). ¿Queríamos grandes? Aquí hay uno. Vengan los que faltan”, escribió Mauri Stern en su publicación, que estuvo acompañada de una foto de Mike Bravo caracterizado.

Jurado de Yo soy sorprendido con la presentación de ‘Marilyn Manson’

En la gala del 16 de febrero, ‘Marilyn Manson’ eliminó a ‘Olga Tañón’ y se llevó los halagos por parte del jurado de Yo soy, grandes batallas.

“Marilyn, lo que pudo haber sido un obstáculo con la extensión que estás trabajando en los brazos, lo utilizaste como si realmente fueran tus brazos. Fue excelente todo lo que hiciste en el escenario”, comentó Maricarmen Marín.

Por su parte, el percusionista Tony Succar, quien durante la presentación de ‘Marilyn Manson’ no dejó de sonreír, fue directo y calificó de “espectacular” el show.

