Mario Irivarren se ausentó de su programa radial y Jota Benz lo reemplazó

Mario Irivarren no acudió a su trabajo radial este 18 de febrero y generó sorpresa entre los miles de oyentes que sintonizan el programa.

La pareja de Vania Bludau conduce junto a Angie Arizaga el espacio denominado El búnker, por el que han pasado gran cantidad de chicos reality. Sin embargo, la mañana del miércoles fue reemplazado por Jota Benz.

El reciente ingreso fue difundido por la misma emisora juvenil. Horas atrás indicaron que el también reguetonero llegaría a la cabina como un invitado, con el objetivo de celebrar el primer mes de trabajo de la locutora.

El hecho generó que muchos de los seguidores creyeran que ha sido separado de la radio. No obstante, Onda Cero no se ha pronunciado sobre la continuidad de la figura de la televisión ni sobre los motivos de su falta.

La ausencia de Mario Irivarren se dio luego de que recibiera duras críticas en redes sociales por haber desacatado a miembros de la PNP, quienes los intervinieron por organizar una fiesta junto a Vania Bludau.

Mario Irivarren pide disculpas tras intervención policial

Luego de protagonizar un incidente con agentes de la policía, el modelo utilizó sus redes sociales para ofrecer sus descargos y ofrecer explicaciones por su actuar.

Mario Irivarren lamentó haber faltado el respeto a la autoridad: “Yo me veo y siento vergüenza de mí. Ustedes me conocen y saben que esas no son las actitudes que me caracterizan, pero reconozco que me he equivocado y no me siento orgulloso para nada”.

