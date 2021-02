Luis Fonsi anuncia el lanzamiento de su tema “Vacío” junto a Rauw Alejandro

Los cantantes puertorriqueños Luis Fonsi y Rauw Alejandro dieron un anticipo de su nuevo tema “Vacío”, el cual lanzarán el jueves 18 de febrero.

En medio de su preparación para los Premios Lo Nuestro 2021, Fonsi contó detalles de este single que está inspirado en “A puro dolor”, uno de los mayores éxitos del 2000.

“Estaba en mi casa, como compongo siempre con mi guitarra, y me di cuenta de que los acordes sonaban demasiado como ‘A puro dolor’. Traté de irme por otro lado, pero siempre regresaba al mismo lugar. Al final me entregué y decidí que, en vez de pelear con lo que estaba saliendo, debía incorporarlo”, contó sobre el proceso creativo de la canción, que es el primer sencillo de su próximo disco.

Asimismo, indicó que Omar Alfano, compositor de “A puro dolor”, es un gran amigo suyo. También indicó que era importante contar con la colaboración de Rauw Alejandro para darle frescura a la producción.

“Le faltaba frescura y Rauw resultó el artista perfecto para ponerle el flow. Yo no soy de pensar demasiado sobre una colaboración o de buscar a alguien por su trayectoria o un estilo en particular. En eso soy muy orgánico y el resultado me encantó”, reveló.

Con información de EFE.

