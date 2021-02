Kukuli Morante revela que fue víctima de acoso por un aspirante a director

Durante una entrevista con el director de cine y teatro de Sinargollas, Gino Tassara, Kukuli Morante contó una dura experiencia que lo tocó vivir antes de convertirse en un conocido personaje.

A través de una conversación virtual desde la cuenta oficial de Instagram del también periodista, quien invitó a diversas figuras del espectáculo a que revelen sus proyectos y algunas intimidades poco conocidas de sus vidas, la actriz relató que se convirtió en una víctima más del acoso y de la poca ayuda por parte de las autoridades.

Gino Tassara le consultó si alguna vez sufrió acoso, a lo que Kukili Morante confesó que un sujeto estuvo obsesionado con ella cuando estudiada en un conocido instituto.

“Lo que me pasó fue como hace 20 años, fue antes de entrar a televisión, era con un sujeto aspirante a director de teatro. Me mandaba mensajes y la verdad yo estaba muy asustada, era muy tímida en ese entonces, y no le conté a mi papá”, empezó la actriz peruana.

“Una vez llegó al instituto donde estudiaba y empezó a jalonearme, nadie quiso ayudarme, solo un amigo que fue como mi ángel que lo enfrentó y le dijo que no se metiera conmigo. Desde ahí santo remedio, él se fue fuera del país”, relató.

Luego de ese episodio, Kukuli Morante contó que su acosador también había hecho las mismas tácticas con otras actrices.

“Me enteré que fuimos como 20 mujeres actrices que a las que acosaba, conocidas y no muy conocidas. Hemos sido muchas del medio, prefiero no decir su nombre pues su familia dijo que estuvo en tratamiento”, señaló Morante a Gino Tassara.

