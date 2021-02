José Luis Rodríguez: “Quiero irme en paz y soñar que esto va a pasar”

Esta semana, Don Francisco debutó con su programa: ‘Don Francisco: reflexiones 2021’, teniendo como primer invitado a José Luis Rodríguez ‘El Puma’. Aquí un extracto de la entrevista que brindó a través de CNN.

Don Francisco: ¿Qué ha significado para ti esta cuarentena?

Nos hemos dado cuenta de que no hace falta tener tanta ropa, alimento sí, televisión, por supuesto. He meditado sobre cuál es el propósito de estar acá y la verdad es que, sí hay propósito, o sea servir de alguna u otra forma con la palabra, con la música, con algún consejo, con la experiencia, conectar a otros que están esperando órganos, que quieren un trasplante, que están luchando por su vida. Todo eso me hace sentir útil a la sociedad.

Has escrito el libro Para qué... ¿Para qué, José Luis?

Para reflexionar, dar el amor que no tuve tiempo de dar; besos, que por viajar tanto no pude dar, consejos, caricias, conversaciones con amistades, con gente del público. Todas esas cosas las estoy realizando con la pausa de esta pandemia.

Después del trasplante de pulmón, ¿pensaste que podrías volver a cantar?

Eso sí lo sentía como lejos y era difícil, apenas podía articular, sacar la voz, era una voz muy delgadita y me costó muchísimo empezar de cero. Sé que el Dr. Brozzi (médico que le realizó el trasplante de pulmón) no dirá quién es el donante, si es mujer u hombre, si es joven o adulto. Pero estoy seguro de que no era cantante porque me costó volver a encauzar la voz.

Mientras estuviste grave supimos que Luis Miguel se acercó a tu cama solo para darte un apretón de manos…

Pero primero se acercó Ricardo. Ricardo Montaner y Marlene. Esa visita sorpresa que me alegró muchísimo el espíritu porque quería conversar con él hace como 20 años y no se había podido. Y este otro muchacho gentil se arropó de una sencillez extraordinaria y también fue. Me encontró en ese hospital y pudimos conversar. Nos tomamos de la mano y conversamos.

Imagino que no sabes quién donó tus pulmones, pero quizá quisieras decirle algo a esa familia.

Que les agradezco infinitamente que hayan dicho que sí a la donación de esos pulmones para yo poder seguir viviendo. Creo que ese mismo donante le alargó la vida a otras personas más. Si Dios me permite, algún día le daré las gracias personalmente y va a ser un momento muy emotivo para mí. No sé si para ellos, pero me gustaría acercarlos a mi pecho para que sientan la respiración de ese ser querido que está dentro de mí. Parece de locos, ¿no? Pero es real. Tengo unos pulmones prestados porque alguien de una familia accedió a que yo siguiera viviendo.

¿Cuál es tu sueño pendiente?

Terminar la gran carrera de la vida, habiendo cumplido con las personas a las que yo les deba algo, de palabra, de sentimiento, de amor, de cualquier otra cosa. No quiero tener deudas con nadie. Irme tranquilo, en paz con mi espíritu, con mi alma y soñar que esto va a pasar. Que la tierra fue creada para ser habitada. Seguir viviendo hasta donde Dios lo tenga previsto y estar preparado físicamente, mentalmente y espiritualmente para despegar.

