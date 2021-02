Iván Cruz es internado en hospital tras dar positivo a la COVID-19

Iván Cruz, uno de los cantantes peruanos más conocidos y queridos, se sumó a la lista de personajes del espectáculo que se contagió del coronavirus.

El bolerista fue internado en el hospital Naval debido a que presentó problemas de salud a causa de la COVID-19, dio a conocer Trome.

Según el medio señalado, el estado de Iván Cruz se encuentra comprometido, ya que padece de diabetes e hipertensión, y su familia se encuentra haciendo oración para su pronta recuperación”.

Como se recuerda, el intérprete de canciones como “Me dices que te vas”, “Vagabundo” y “Ajena”, quien cumplió 75 años el pasado 10 de enero, fue homenajeado por su trayectoria artística El reventonazo de la chola.

“Siento algo muy profundo, pero lo primero es mi agradecimiento a Dios porque gracias a él soy lo que soy. Compositor, intérprete, música, autor todo lo que soy se lo debo a él y a todo mi Perú”, expresó Iván Cruz en noviembre del año pasado.

“Yo creo que en algo me ayudó caminar en humildad. Nunca miré, por más famoso que yo sea, por cima del hombro a alguien. Dios sabe que cuando yo tenía yo ayudaba a la gente y creo que por eso soy un bendecido”, agregó el cantante.

Iván Cruz lamenta la falta de difusión de boleros en las radios

Iván Cruz confesó que le entristece que en las radios locales no pasen muchos temas de artistas de boleros.

“A veces se me salen las lágrimas cuando escucho la radio y me doy cuenta que se han olvidado de los nuestros. En otros países a los grandes cantantes les han levantado un busto. Leo Dan tiene un busto en Santiago, por ejemplo, y aquí los cantantes peruanos que dieron lauros al Perú no tienen nada”, comentó el artista a La República.

