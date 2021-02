Demi Lovato revela que sufrió daño cerebral y un infarto tras sobredosis

El miércoles 17 de febrero, YouTube lanzó un avance de Demi Lovato: Bailando con el diablo, un documental sobre la sobredosis de drogas de la cantante en 2018 y los efectos que tuvo en su vida.

Lovato habló en varias ocasiones sobre aquella reunión donde consumió sustancias estupefacientes, las cuales terminaron llevándola de emergencia a un hospital.

“Tengo que admitir que me volví sobria a los 19, a una edad a la que no tenía permitido siquiera beber. Tuve la ayuda que necesité en esa época y me adopté a un sistema que se adapta a todo el mundo, el cual es la sobriedad. Funcionó por mucho tiempo, pero los desordenes alimenticios se intensificaron y eso me llevó a sentirme realmente desdichada”, dijo la cantante de 28 años en marzo del 2020 en el programa de Ellen DeGeneres.

Sin embargo, todos los detalles de aquel incidente serán revelados en el documental de Demi Lovato. En el tráiler, aparece la cantante reflexionando sobre sus excesos con las drogas y el alcohol.

“Crucé una línea que nunca había cruzado. Quiero dejar las cosas claras sobre lo que sucedió. Estoy lista para volver a hacer lo que amo, que es hacer música”, aseguró.

Demi Lovato revela que sufrió daño cerebral y un infarto tras su sobredosis

En el video, Demi Lovato reveló las graves secuelas que le dejaron su sobredosis de drogas. La joven tuvo un derrame cerebral y un infarto.

“Me quedé con daño cerebral, y todavía estoy lidiando con los efectos de eso hoy. No conduzco un automóvil porque tengo puntos ciegos en mi visión. Durante mucho tiempo me costó leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro, que sucedió como dos meses después porque mi visión estaba muy borrosa”, explicó.

“Me enfrenté a muchas consecuencias y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez vuelvo a entrar en un lugar oscuro. Estoy muy agradecida de ser alguien que no tuvo que hacer mucho en rehabilitación. La rehabilitación vino por el lado emocional”, contó.

