‘José Luis Rodríguez’ se enfrentó al imitador de Raúl Romero en la edición del martes 16 de febrero de Yo soy, grandes batallas.

El consagrado logró defender su silla gracias a los votos y la confianza que Maricarmen Marín, Tony Succar y Katia Palma depositaron en él.

Tras las dos presentaciones, la cantante de cumbia y la actriz cómica tomaron la palabra.

Katia Palma dijo que ‘Raúl Romero’ estuvo “deliciosamente desafinado toda la canción, cosa que me sorprende”. Sobre el caso de ‘José Luis Rodríguez’, la humorista tuvo buenos comentarios. “Me has hecho bailar el día de hoy, muy bien, me encantó, escuché a ‘El Puma’”, indicó.

Por su parte, Maricarmen Marín lamentó que ‘Raúl Romero’ no haya dado la talla, ya que el artista tiene lo necesario para hacerlo.

“Tu frescura y alegría ahí está, el timbre está cerca, pero esta afinación alta ha estado un poco complicada. Me da mucha pena porque tienes bien construido este personaje”, comentó la jurado de Yo soy, grandes batallas.

En cuanto al imitador de ‘José Luis Rodríguez’, Maricarmen Marín le dio unas recomendaciones para mejorar a su personaje.

“Siento que estamos analizando mucho y tus ojos delatan eso. No busques aprobación, has lo que sientes. El timbre está cerca, recuerda que este artista mueve masas, se tiene que ver ese dominio, experiencia. Falta potencia y brillo”, señaló.

Luego de los descargos, llegó el momento de la votación, el primero en hacerlo fue Mauri Stern, quien antes de mostrar la pizarra dio su punto de vista y se mostró decepcionado con la presentación de ‘José Luis Rodríguez’, a quien le pidió que devuelva su silla de consagrado.

“Es un poco diluido todo, bajo de nivel, no veo el carisma. No veo el carisma de Raúl (Romero)”, dijo Mauri sobre el imitador del ex conductor de televisión.

“El ‘Puma’ está mejor, pero mejor no es increíble. Qué difícil, pero que me regresen la silla. Así de cruel, ni modo”, dijo el exintegrante de Magneto antes de mostrar en la pizarra la “X”, símbolo que significa el pedido de dejar un puesto libre para otro participante.

Sin embargo, el requerimiento de Mauri Stern no se pudo completar, ya que Maricarmen Marín, Katia Palma y Tony Succar, quienes sí destacaron la presentación de ‘El Puma’, votaron a favor de ‘José Luis Rodríguez’.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.