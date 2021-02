Valeria Piazza molesta por actitud de Mario Irivarren en intervención policial

Valeria Piazza no pudo ocultar su molestia al referirse al comportamiento que mostró Mario Irivarren cuando lo intervino la policía en una fiesta de Punta Hermosa.

En su espacio de América Espectáculos, la exreina de belleza aprovechó la oportunidad para dirigirse a su amigo y dedicarle unas palabras para que reflexione sobre su actitud, ya que nos encontramos en plena segunda ola de la COVID-19.

“Si considero a Mario mi amigo, lo conozco hace muchos años, y en todo este tiempo nunca había visto una actitud como esta. Realmente fue un error, que bueno que lo supo reconocer”, expresó en un inicio la conductora.

“Hay que recordar (que) todos los días hay militares, policías, cuerpo médico arriesgando su vida por nosotros, a quienes les debemos agradecimiento y respeto”, finalizó la modelo y evidenció su indignación con la voz entrecortada.

Luego de las imágenes difundidas en las que se les puede ver a Irivarren y a Vania Bludau desafiando a la Policía, se disculparon por su actitud y aseguraron sentirse avergonzados por lo que había ocurrido.

“Toda mi vida me he esforzado por hacer mi vida correcta y he tratado de trasmitirles principios y buenas formas. A pesar que hoy he fallado, nuevamente les pido las disculpas del caso. Si se equivocan hay que saber asumir los errores. Espero sepan entender, soy un ser humano y tengo virtudes y defectos y días buenos y malos”, sostuvo el exintegrante de Esto es guerra en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.