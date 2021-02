‘La Pánfila’ cuenta que demoró tres meses en superar secuelas de la COVID-19

María Victoria Santana, conocida en el mundo artístico como ‘La Pánfila’, compartió con su seguidores de redes sociales algunos detalles de su diagnóstico de coronavirus.

La comediante comentó a los usuarios de Instagram sobre los momentos que pasó junto a su familia luego de descubrir que habían sido infectados con la COVID-19 y cómo pudieron recuperarse exitosamente.

Según indicó en la plataforma, le tomó varias semanas poder superar todas los efectos que dejó la enfermedad en su cuerpo.

“Gracias a Dios no tengo ninguna secuela, quedé súper bien al 100%, pero sí demoró. Los primeros tres meses no podía tomar nada frío porque al toque me dolía la espalda, pero gracias a Dios con cuidados y con paciencia, todo está bien”, precisó ‘La Pánfila’ en Instagram.

Del mismo modo afirmó que su padre, de más de 80 años de edad, sí tuvo que seguir un fuerte tratamiento para poder reponerse de las secuelas del coronavirus.

“Hay una rehabilitación, unos ejercicios que tienen que hacer para los pulmones los que tuvieron neumonía. Yo no, mi mamá tampoco pero mi papá que estuvo bien grave, sí”, expuso.

Sin embargo, agregó que su progenitor finalmente pudo recobrar el funcionamiento de su sistema respiratorio, a pesar de que tenía el 80% de los pulmones comprometidos.

María Victoria Santana, ‘La Pánfila’, celebra que venció al coronavirus

La actriz cómica conversó con El Popular y aseguró encontrarse muy feliz por haberse curado de la COVID-19. También recalcó que se siente agradecida por la salud de toda su familia.

“Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Fueron momentos complicados y difíciles. Soy cabeza de familia, velo por mis hijos y mis padres. Gracias a Dios, mi padre está bien. Ahora valoro más la vida, los momentos que paso junto a los míos”, expresó María Victoria Santana.

